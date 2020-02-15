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رقم الخبر: 276055 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:52 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الإيراني «الخدمة الإلزامية» يفوز بجائزتين من كندا

الفيلم الإيراني «الخدمة الإلزامية» يفوز بجائزتين من كندا

حصل الفيلم الإيراني القصير «الخدمة الإلزامية» للمخرج جواد خورشا على جائزتين من مهرجان «جزيرة فانكوفر» الدولي في كندا.

واهدى المهرجان جائزتي افضل فيلم وافضل سيناريو الى «الخدمة الإلزامية» الايراني.

وتنافس 25 فيلما بهذه الدورة من المهرجان ومن بينها فيلم «الخدمة الإلزامية» الذي مثل السينما الإيرانية في هذا الحدث الفني.

واقيم مهرجان «جزيرة فانكوفر» السينمائي الدولي في يومي 7 و8 من فبراير الجاري.

وجاء في خلاصة قصة الفيلم: أن موسوي جندي فرقة إعدام ويقع في مفترق طرق بين واجبه وأخلاقه.

ومثل في الفيلم أمیر عزيزي، وعلي­رضا استادي، وحبیب الله خدامددي ورامين راستاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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