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رقم الخبر: 276054 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:53 الاقسام: ثقافة وفن  
انطلاق مهرجان الفجر الدولي للأزياء والملابس في طهران

انطلاق مهرجان الفجر الدولي للأزياء والملابس في طهران

انطلقت النسخة الجدیدة لمهرجان الفجر الدولي للأزیاء والملابس بهدف النظرة الجدیدة إلی أسواق الملابس وخلق البیئة التنافسیة بین المصمّمين في هذا المجال وتشجیعهم على تقديم تصميمات وأنماط حديثة ومبدعة ورفع مستوی مجال الأزیاء مستوحاة من رموز الفنون الإيرانيّة والإسلامیة والکشف عن المواهب الجدیدة في هذا المجال.

وأعلن أكثر من 20 دولة أجنبیة عن استعدادها للمشارکة في مهرجان الفجر الدولي وأخيراً تم عرض أعمال من 9 دول أجنبیة منها: إیطالیا وترکیا وسلوفینیا والهند وأندونیسیا وسلطنة عمان وبنغلادش وأفغانستان والعراق.

وبدأ مهرجان الفجر الدولي للأزیاء والملابس في نسخته التاسعة أعماله عصر الخمیس بحضور أمين مجموعة العمل في منظمة الأزياء والملابس ونائب وزیر الثقافة والإرشاد الإسلامي وزير الشؤون القانونية وسفير إندونيسيا لدی إيران ولجنة التحكيم والمجلس التنفيذي لمهرجان الفجر وعدد من الناشطین في مجال الأزیاء والملابس.

جدير ذكره إن هذا المهرجان یستمر حتى 18 شباط/ فبرایر الجاري.

                       
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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