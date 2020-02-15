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رقم الخبر: 276051 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:54 الاقسام: ثقافة وفن  
فن التطريز في ايران.. من أقدم الفنون لتزيين الأقمشة
زينت كسوة الكعبة في العصر التيموري

فن التطريز في ايران.. من أقدم الفنون لتزيين الأقمشة

يعود تاريخ فن التطريز في ايران الى العصر الاشكاني وان هذا الفن من اقدم الفنون لتزيين القماش ولايران تاريخ عريق في هذه الصناعة بحيث وصل الاقبال عليه الى حد قاموا بتزيين كسوة الكعبة بالاستفادة من فن التطريز في العصر التيموري.

وكانت المعادن الثمنية واللامعة مثل الذهب والفضة تستخدم في فن التطريز لكن استخدمت فيه معادن اخرى بعد زيادة الاقبال عليها بمرور الزمن والعصور لايجاد النقوش التزيينية حيث كانت هذه المعادن اقل قيمة من سابقاتها مع الحفاظ على نفس الجمال.

وتعتبر ايران بامتلاكها طاقات هائلة على مر العصور ولحد الان من اكبر واشهر المصدرين للمنتجات ذات الصلة بالتطريز.

تسمى غرزة التطريز في العامية بـ(رتبة) وجمعها رُتب، إذ تحمل نفس اسم غرز العمليات الجراحية وتُشبّهها. التطريز أحد الفنون الشعبية الراقية، التي تتميز المرأة التي تتقنه بالدقة والتحلي بالصبر، وذلك لأن هواية التطريز تحتاج إلى بال طويل ونفساً هادئة، لينتج العمل عن دقة وترتيب.

تعني كلمة التطريز لغوياً وشيّ الثياب وطرزها بالزخرفة، وتزيينها بالرسوم والأشكال بالإبر والخيوط الحريرية الخاصة بالتطريز.

                    

                  

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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