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رقم الخبر: 276050 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:33 الاقسام: عربيات  
عضو بتحالف سائرون: علاوي أكمل تسمية وزراء حكومته الجديدة

عضو بتحالف سائرون: علاوي أكمل تسمية وزراء حكومته الجديدة

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، يوم السبت، ان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة.

وقال الشمري ان التشكيلة الجديدة ستكون من المستقلين التكنوقراط ليس فيها أي وزير سابق، رغبة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين وتوجيهات المرجعية الدينية.

وأضاف الشمري ان اغلب الكتل السياسية مع هذا التوجه وستصوت للحكومة الجديدة ومنحها الثقة وضمن المدة الدستورية.

وشدد على ضرورة الحضور النيابي لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري والذي يتطابق مع المطالب الشعبية.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم الاخبارية
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