عضو بتحالف سائرون: علاوي أكمل تسمية وزراء حكومته الجديدة أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، يوم السبت، ان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة.