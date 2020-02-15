حصدت لاعبتا المنتخب الايراني بالرمي في البدقية الهوائية في فئة السيدات بالبطولة الحرة للرماية في الدنمارك على ميداليتين ذهبية وأخرى فضية.

فقد اجتازت كل من فاطمة كرم زاده وآرمينا صادقيان منافساتهما في المراحل الاولية وتأهلتا الى النهائي لتحصدا بعد ذلك الذهبية والفضية على الترتيب، وحصلت منافسة من سنغافورة على المركز الثالث.

وفي فئة الرجال جاء كل من مهيار صداقت وامير محمد نكونام في المركزين الثامن والتاسع.

ويشارك في هذه البطولة 115 رياضي ورياضية من 10 دول عالمية.