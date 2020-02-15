تستضيف مدينة سوتشي الروسية بطولة العالم للتزحلق بالزحافات لأول مرة في التاريخ، والتي انطلقت منافساتها الجمعة وتستمر ثلاثة أيام.

ويشارك في الحدث العالمي 100 رياضي حضروا من 20 دولة، حيث ستقام المنافسات على مضمار (كراسنايا بوليانا) والذي احتضن منافسات أولمبياد سوتشي 2014 في التزلج والتزحلق على الجليد، والبطولة الأوروبية للتزحلق بالزحافات عام 2015.

وتمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوفيق لجميع المشاركين، ضمن رسالة وجهها في حفل افتتاح البطولة العالمية.

وتختتم البطولة اليوم الأحد بتوزيع الميداليات على الفائزين في منافسات الرجال، فيما اختتمت منافسات فئة السيدات اليوم السبت.