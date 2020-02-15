مايلز بريدجيس لاعب تشارلوت هورنتس خلال مباراة النجوم الصاعدة التي تأتي في إطار الاستعداد لمباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة. صورة حصلت عليها رويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

استعاد المنتخب الأمريكي لمسته التهديفية في النصف الثاني من المباراة وفاز على منتخب العالم 151-131 في مباراة النجوم الصاعدة ليل الجمعة والتي تأتي في إطار الاستعداد لمباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقاد إريك باسكال لاعب جولدن ستيت وريورز فريق الولايات المتحدة عندما أحرز 23 نقطة في حين كان آر.جيه باريت لاعب نيويورك نيكس أفضل مسجلي فريق العالم والمباراة برصيد 27 نقطة.

وأضاف مايلز بريدجيس لاعب تشارلوت هورنتس 20 نقطة للفريق الفائز كما سيطر على خمس كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه واختير أفضل لاعب في المباراة.

وأسهم اللاعبون الاحتياطيون في الفريق الأمريكي بشكل كبير في تقدم فريقهم في الربع الثالث لينهي هذه الفترة متقدما 44-24 قبل أن يحافظ على التقدم في الربع الأخير ويحقق الفوز.

وكان فريق العالم أنهى النصف الأول من المباراة متقدما 81-71 بعد سلة من نصف الملعب من لوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس القادم من سلوفينيا قبل ثانيتين من نهاية الربع الثاني.

وستقام مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي في نسختها 69 يوم الأحد في مركز يونايتد في شيكاغو التي ستستضيف بذلك الحدث السنوي للمرة الثالثة.