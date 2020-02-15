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رقم الخبر: 276045 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 13:15 الاقسام: رياضة  
إيفانز في صدارة رالي السويد بعد اليوم الأول

إيفانز في صدارة رالي السويد بعد اليوم الأول

انفرد سائق تويوتا إلفين إيفانز بصدارة رالي السويد بعد اليوم الأول من السباق يوم الجمعة في حين احتل بطل العالم أوت تاناك المركز الثاني بعد عودته بعد حادث كبير تعرض له خلال سباق مونت كارلو في الشهر الماضي.

إلفين إيفانز سائق تويوتا خلال رالي السويد يوم الجمعة. صورة لرويترز. (يحظر نشر الصورة أو استخدامها في السويد).

وفاز إيفانز وهو ويلزي بأول مرحلتين من أربع مراحل في الغابات واحتل المركز الثاني في المرحلتين الأخريين ليتفوق على تاناك سائق هيونداي بفارق 8.5 ثانية.

وقال صاحب الصدارة (السيارة كانت جيدة بالفعل ولا يمكننا الشكوى من أي شيء في يوم كهذا).

هذا جيد لكن علينا القيام بالشيء نفسه مرة أخرى غدا. لا نعرف كيف ستكون الأحوال.

وتقرر تقليص مسافة السباق الذي يمتد داخل أراضي النرويج هذا العام بسبب اعتدال موسم الشتاء وتراجع مستوى تساقط الثلوج.

 
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مصدر الخبر: رويترز للانباء
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