أوضحت منظمة الصحة العالمية الجمعة، وسط مخاوف تأثر أولمبياد طوكيو 2020 بفيروس كورونا، أنها ستقدم المشورة لمنظمي الحدث دون الضغط عليهم من أجل إلغائه.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، ميشيل ريان، خلال مؤتمر صحفي "ليس دورنا أن نقوم بإلغاء أي حدث، نحن نقدم استشارات فنية واعتبارات حول إدارة المخاطر وأي أمر آخر يعود لقرار البلد المنظم".

وذكّر ريان، المسؤول عن تنسيق الاستجابة للفيروس مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بأن المنظمة عملت عن كثب مع منظمين سابقين لدورة الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية وأحداث كبيرة أخرى ولكن الكلمة الأخيرة تكون للمنظمين.

وفي مؤتمر صحفي عقد الجمعة بالعاصمة اليابانية أكد رئيس اللجنة التنسيقية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، جون كوتس، أنه "لا يوجد دوافع لوضع خطط طوارئ أو دراسة نقل دورة الألعاب".

وقال المسؤول الأولمبي: "سنواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية وتحليل أوضاع الرياضيين الصينيين الذين سيسافرون للمشاركة في منافسات تأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020".

وأكدت السلطات اليابانية الخميس أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد على أراضيها، وهي امرأة عمرها 80 عاما كانت تعيش بمدينة كاناجوا جنوب طوكيو.

وحتى الآن، أعلنت السلطات في البلد الآسيوي عن نحو 250 حالة إصابة بفيروس (COVID-19)، أغلبهم مسافرين أو أفراد طاقم سفينة سياحية ما زالت راسية عند ميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية وتخضع لحجر صحي.