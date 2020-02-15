بحث وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"، الاتفاق النووي خلال لقائه اليوم السبت اعضاء مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي على هامش انعقاد مؤتمر ميونيخ للامن.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة التعهدات الاوروبية بخصوص الاتفاق النووي، وكذلك القضايا الاقليمية والدولية.

وحضر هذا اللقاء المسؤول الاسبق للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "خافير سولانا"، ورئيس الوزراء ووزير خارجية السويد السابق "كارل بيلدت".

وكان ظريف قد التقى أمس الجمعة على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، كلا من رئيس وزراء كندا "جاستين ترودو" ونظيره الكندي "فيليب شامباني"، وكذلك وزراء خارجية الصين وفنلندا والفاتيكان وجمهورية التشيك وعمان وكرواتيا ومجموعة الدرز.

وانطلقت اعمال مؤتمر ميونيخ للامن في نسخته الـ 56 امس الجمعة ويستمر ثلاثة ايام.

ويناقش المؤتمر قضايا الأمن والسياسة الخارجية إضافة إلى عدد من تطورات المشهد العالمي.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من خمسمئة شخصية بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وخارجية وقيادات رفيعة.