استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات، بعد تغلبه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (4-0)، في ملعب سيجنال إيدونا بارك الجمعة، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

وجاءت أهداف أسود الفيستيفال عن طريق كل من، لوكاس بيشتشيك، جادون سانشو، إيرلينج هالاند، رافائيل جيريرو، في الدقائق 33، 49، 54، 74.

ووجه دورتموند بذلك تحذيرا شديد اللهجة، لخصمه الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، رافعًا رصيده إلى 42 نقطة، في الوصافة مؤقتًا بالتساوي مع لايبزيج، بينما توقف فرانكفورت عند 28 نقطة، في المركز التاسع.