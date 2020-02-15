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رقم الخبر: 276040 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 12:33 الاقسام: رياضة  
إسلام سليماني يقود موناكو للفوز على مونبلييه
في الدوري الفرنسي بكرة القدم ..

إسلام سليماني يقود موناكو للفوز على مونبلييه

فاز موناكو على ضيفه مونبلييه (1-0) الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".

فعلى ملعب "لويس الثاني"، أحرز المهاجم الجزائري إسلام سليماني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (52).

وبهذا، تمكن موناكو من تحقيق الانتصار الثالث على التوالي له بعد فوزه في آخر جولتين على كل من أنجيه، وأميان، على الترتيب.

بهذا الفوز، رفع موناكو رصيده لـ38 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 37 نقطة في المركز السادس.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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