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رقم الخبر: 276039 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 12:33 الاقسام: رياضة  
الزمالك يهزم الترجي ويتوج بلقب السوبر الأفريقي

الزمالك يهزم الترجي ويتوج بلقب السوبر الأفريقي

توج الزمالك المصري بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي

3  ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 2 و 58، و95 فيما أحرز هدف الترجي، الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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