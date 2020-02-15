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|رقم الخبر: 276039
|تاريخ النشر: شباط 15, 2020
|الوقت: 12:33
|الاقسام: رياضة
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الزمالك يهزم الترجي ويتوج بلقب السوبر الأفريقي
توج الزمالك المصري بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي
3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.
سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 2 و 58، و95 فيما أحرز هدف الترجي، الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.
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