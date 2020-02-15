توج الزمالك المصري بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي

3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 2 و 58، و95 فيما أحرز هدف الترجي، الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.