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رقم الخبر: 276037 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 11:56 الاقسام: محليات  
ظريف: لقد بدأت نهاية الولايات المتحدة في المنطقة

ظريف: لقد بدأت نهاية الولايات المتحدة في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى "تويتر"، قد بدأت نهاية وجود الولايات المتحدة في المنطقة.

و قام ظريف بإعادة نشر بعض ما قاله في مقابلة أجرته معه قناة " ان بي سي نيوز " الاخبارية على صفحته الشخصية على تويتر .

و كان ظريف قد قال في المقابلة، من المؤسف أن الولايات المتحدة، بناء على معلومات مضللة تستند إلى الجهل والغطرسة، انخرطت في مسار جعل المنطقة قريبة جداً من حافة الهاوية.

واشار ظريف الى أن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبو كتب "رسالة غير لائقة للغاية إلى إيران" في ذروة الأزمة في يناير وأن الخارجية الايرانية ردت برد شديد اللهجة يناسب تلك الرسالة.

وقال ظريف إن رسالة بومبو احتوت على "تهديدات"، وبالمقابل كان رد الخارجية الايرانية قويا ومناسبا لكنه لم يكن غير مهذب.

واعتبر وزير الخارجية الايراني أن لهجة التواصل بين الحكومتين قد تدهورت.

وقال ظريف مستشهداً بمفاوضات خلال إدارة أوباما تحدث فيها مراراً مع وزير الخارجية آنذاك جون كيري: لم يكن الأمر هكذا.

واضاف، ما زلت نفس وزير الخارجية الذي تعامل مع جون كيري بطريقة محترمة.

واعتبر ظريف ان الإدارة الأمريكية هي المسببة للأزمة وقال إن الأمر متروك لترامب للتراجع.

ولدى سؤاله عن خطر حرب غير مقصودة ، قال ظريف: حسنًا ، لقد ضربت الولايات المتحدة المكان الخطأ ، في الوقت الخطأ ، وهذه هي العواقب ولا يمكننا السيطرة على العواقب ، والناس مسؤولون عن عواقب أفعالهم وأعتقد أن الأشخاص الذين بدأوا هذا ، يحتاجون إلى العودة.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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