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رقم الخبر: 276036 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 11:53 الاقسام: محليات  
رئيس ساحل العاج يهنئ ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

رئيس ساحل العاج يهنئ ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

بعث رئيس ساحل العاج "الحسن واتارا "برقية تهنئة الى رئيس الجمهورية "حسن روحاني" بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وعبر  واتارا في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس روحاني وتمنى له بموفور الصحة وللحكومة السعادة والسلام وللشعب الايراني التقدم والازدهار.

واضاف في البرقية: اقدم تمنياتي لفخامتكم وللشعب الايراني بالصحة والرخاء نيابة عن حكومة وشعب ساحل العاج.

واعلن واتارا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين البلدين.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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