أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجمعة، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين مقبلين مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

وأوضح "اليويفا" في بيان عبر موقعه الرسمي أن النادي الإنجليزي ارتكب مخالفات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف، وبالغ في تضخيم إيرادات الرعاية في الفترة من 2012 إلى 2016.

وأشارت صحيفة "الجارديان" الإنجليزية، إلى أن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، اعتبر أن مانشستر سيتي قام بتضليله.

وكشف التقرير أن إدانة مانشستر سيتي جاءت بعد التأكد من أنه قام بتضخيم إيراداته.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الإدانة جاءت بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لوثائق مسربة عن السيتي في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018.

وأوضحت أن الوثائق التي خرجت للنور في ذلك الوقت أن الرعاية السنوية الضخمة لمانشستر سيتي بلغت 67.5 مليون جنيه إسترليني.

وكان مسؤولو مانشستر سيتي قد نفوا صحة تلك التسريبات في وقتٍ سابق، مؤكدين أنها محاولة لـ"تشويه" صورة النادي.

وأكد التقرير أن مانشستر سيتي يحق له التقدم بطعن على القرار خلال الفترة المقبلة، أمام المحكمة الرياضية الدولية.