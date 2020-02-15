التعادل يحسم مواجهة أتلتيكو وفالنسيا بالدوري الإسباني تعادل أتلتيكو مدريد 2-2 مع مضيفه فالنسيا يوم الجمعة في الجولة 24 بالدوري الإسباني لكرة القدم.