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|رقم الخبر: 276032
|تاريخ النشر: شباط 15, 2020
|الوقت: 11:26
|الاقسام: رياضة
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التعادل يحسم مواجهة أتلتيكو وفالنسيا بالدوري الإسباني
تعادل أتلتيكو مدريد 2-2 مع مضيفه فالنسيا يوم الجمعة في الجولة 24 بالدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح ماركوس يورينتي التسجيل في الدقيقة 15 للأتليتي ولكن جابريل باوتيستا عادل النتيجة في الدقيقة 40.
وأعاد توماس بارتي أتلتيكو إلى المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 43 ولكن جيفري كوندجوبيا أحرز التعادل مجددا في الدقيقة 59 للخفافيش.
وبهذه النتيجة يحتل أتلتيكو المركز الرابع مؤقتا برصيد 40 نقطة في حين يحتل فالنسيا المركز السادس برصيد 38 نقطة.
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