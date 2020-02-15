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رقم الخبر: 276031 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 11:26 الاقسام: رياضة  
ليستر سيتي المنقوص يخرج بأخف الأضرار من عرين وولفرهامبتون
الدوري الانجليزي الممتاز ..

ليستر سيتي المنقوص يخرج بأخف الأضرار من عرين وولفرهامبتون

خيم التعادل السلبي على مباراة وولفرهامبتون وضيفه ليستر سيتي الجمعة، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهدت المباراة طرد حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، في الدقيقة 76 لحصوله على إنذارين.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الثالث، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 36 نقطة، في المركز السابع.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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