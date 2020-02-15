خيم التعادل السلبي على مباراة وولفرهامبتون وضيفه ليستر سيتي الجمعة، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهدت المباراة طرد حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، في الدقيقة 76 لحصوله على إنذارين.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الثالث، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 36 نقطة، في المركز السابع.