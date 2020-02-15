وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تغريدة على موقع تويتر موجها كلامه الى اهالي محافظة كيلان: "نعتذر لأننا لم نتمكن من تزويدكم بخدمة الاتصالات المناسبة هذه الأيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، ومع ذلك كنا الى جانبكم منذ اللحظة الأولى لتقديم الخدمات.

يذكر ان تساقط الثلوج الكثيف في محافظة كيلان الاسبوع الماضي ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن 250 الف مشترك وقطع طرق المواصلات وتسبب في وفاة 8 اشخاص واصابة العشرات.