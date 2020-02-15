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رقم الخبر: 276030 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 11:17 الاقسام: محليات  
وزير الاتصالات يعتذر لسكان محافظة كيلان بسبب قطع خدمات الاتصالات

وزير الاتصالات يعتذر لسكان محافظة كيلان بسبب قطع خدمات الاتصالات

قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "محمد جواد آذري جهرمي" اعتذاره لسكان محافظة كيلان /شمال ايران/ بسبب انقطاع خدمات الاتصالات اثر هطول الثلوج الكثيف في الاسبوع الماضي.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تغريدة على موقع تويتر موجها كلامه الى اهالي محافظة كيلان: "نعتذر لأننا لم نتمكن من تزويدكم بخدمة الاتصالات المناسبة هذه الأيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، ومع ذلك كنا الى جانبكم منذ اللحظة الأولى لتقديم الخدمات.

يذكر ان تساقط الثلوج الكثيف في محافظة كيلان الاسبوع الماضي ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن 250 الف مشترك وقطع طرق المواصلات وتسبب في وفاة 8 اشخاص واصابة العشرات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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