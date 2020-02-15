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|رقم الخبر: 276029
|تاريخ النشر: شباط 15, 2020
|الوقت: 11:14
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم السبت:
ايران
📌 قراءة نص وصیة الشهید الفریق "قاسم سلیماني" في مراسم أربعینیة استشهاده
📌 "نیویورك تایمز" تدّعي بلقاء مسؤولین ایرانیین وإماراتیین للحد من تدهور الأوضاع الاقلیمیة
كيهان
📌 السعودیة تعمل علی تغییر الاسلام تدریجیاً من أجل التطبیع مع "اسرائیل"
📌 الصلیب الأحمر الدولي یعرب عن قلقه من حدوث کارثة إنسانیة في لیبیا
📌 حماس لنتنیاهو: سنجتث جذورك والکیان الصهیوني
📌 آلاف العراقیین یحیون ذکری الحاج سلیماني والمهندس في موقع الاستشهاد
آرمان ملي
📌 المتحدثة باسم الخارجیة الروسیة: حان الوقت لانسحاب القوات الأمریکیة من أفغانستان
دنياي اقتصاد
📌 خطیب جمعة طهران: نرید برلماناً یهیمن علی الحکومة
آفتاب يزد
📌 القائد العام للحرس الثوري: سنضرب أمریکا و"اسرائیل" معاً لو ارتکبتا أي حماقة
شرق
📌 السید حسن نصرالله یتحدث عن دور الفریق سلیماني في حرب الـ33 یوماً
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