ايران

📌 قراءة نص وصیة الشهید الفریق "قاسم سلیماني" في مراسم أربعینیة استشهاده

📌 "نیویورك تایمز" تدّعي بلقاء مسؤولین ایرانیین وإماراتیین للحد من تدهور الأوضاع الاقلیمیة

كيهان

📌 السعودیة تعمل علی تغییر الاسلام تدریجیاً من أجل التطبیع مع "اسرائیل"

📌 الصلیب الأحمر الدولي یعرب عن قلقه من حدوث کارثة إنسانیة في لیبیا

📌 حماس لنتنیاهو: سنجتث جذورك والکیان الصهیوني

📌 آلاف العراقیین یحیون ذکری الحاج سلیماني والمهندس في موقع الاستشهاد

آرمان ملي

📌 المتحدثة باسم الخارجیة الروسیة: حان الوقت لانسحاب القوات الأمریکیة من أفغانستان

دنياي اقتصاد

📌 خطیب جمعة طهران: نرید برلماناً یهیمن علی الحکومة

آفتاب يزد

📌 القائد العام للحرس الثوري: سنضرب أمریکا و"اسرائیل" معاً لو ارتکبتا أي حماقة

شرق

📌 السید حسن نصرالله یتحدث عن دور الفریق سلیماني في حرب الـ33 یوماً