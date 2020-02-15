  • السبت ٢٠ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • السبت , فبراير 15, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276029 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 11:14 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم السبت:

ايران

📌  قراءة نص وصیة الشهید الفریق "قاسم سلیماني" في مراسم أربعینیة استشهاده

📌 "نیویورك تایمز" تدّعي بلقاء مسؤولین ایرانیین وإماراتیین للحد من تدهور الأوضاع الاقلیمیة

كيهان

📌 السعودیة تعمل علی تغییر الاسلام تدریجیاً من أجل التطبیع مع "اسرائیل"

📌 الصلیب الأحمر الدولي یعرب عن قلقه من حدوث کارثة إنسانیة في لیبیا

📌 حماس لنتنیاهو: سنجتث جذورك والکیان الصهیوني

📌 آلاف العراقیین یحیون ذکری الحاج سلیماني والمهندس في موقع الاستشهاد

آرمان ملي

📌  المتحدثة باسم الخارجیة الروسیة: حان الوقت لانسحاب القوات الأمریکیة من أفغانستان

دنياي اقتصاد

📌 خطیب جمعة طهران: نرید برلماناً یهیمن علی الحکومة

آفتاب يزد

📌  القائد العام للحرس الثوري: سنضرب أمریکا و"اسرائیل" معاً لو ارتکبتا أي حماقة

شرق

📌  السید حسن نصرالله یتحدث عن دور الفریق سلیماني في حرب الـ33 یوماً

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0642 sec