وكتب الحوثي في تغريدة له على موقع تويتر: "ميدان العمل أمامنا مفتوح من يقول: ماذا نعمل؟ نقول: ميدان العمل أمامك مفتوح أمام الجميع مفتوح المطلوب أن تتحرك لا أن تتساءل ميدان العمل فيه ما يكفيك أن تعمل بكل قدراتك وبكل طاقاتك مهما كانت ويتساءل ماذا نعمل؟ وكأنه ليس هناك ما يمكن أن نعمله حتى يقول: ماذا نعمل؟ وكأننا قد أكملنا كل شيء".