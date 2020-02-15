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|رقم الخبر: 276025
|تاريخ النشر: شباط 15, 2020
|الوقت: 10:54
|الاقسام: عربيات
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الحوثي يدعو جميع الأطراف اليمنية للتحرك والعمل بكل الطاقات
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، جميع الأطراف في اليمن الى التحرك والى العمل بكل الطاقات والقدرات.
وكتب الحوثي في تغريدة له على موقع تويتر: "ميدان العمل أمامنا مفتوح من يقول: ماذا نعمل؟ نقول: ميدان العمل أمامك مفتوح أمام الجميع مفتوح المطلوب أن تتحرك لا أن تتساءل ميدان العمل فيه ما يكفيك أن تعمل بكل قدراتك وبكل طاقاتك مهما كانت ويتساءل ماذا نعمل؟ وكأنه ليس هناك ما يمكن أن نعمله حتى يقول: ماذا نعمل؟ وكأننا قد أكملنا كل شيء".
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