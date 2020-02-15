  • السبت ٢٠ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • السبت , فبراير 15, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276024 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 10:52 الاقسام: دوليات  
إقليم هوبي يعلن عن 139 وفاة جديدة بسبب كورونا المستجد

إقليم هوبي يعلن عن 139 وفاة جديدة بسبب كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصينية تزايد حصيلة الوفيات بفايروس "كورنا" الى 1500 شخص بعد وفاة 139 شخصا في الاربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الإقليم الواقع في وسط البلاد ارتفع بواقع 139 حالة يوم الجمعة، فيما اصيب 2420 إضافيا، ما يزيد عدد المصابين بالفايروس الى اكثر من 63 الف حالة اصابة مؤكدة.

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، أي نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0634 sec