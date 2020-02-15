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رقم الخبر: 276023 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 10:51 الاقسام: دوليات  
الأمن الألماني يوقف خلية متطرفة خططت لإعتداءات إرهابية

الأمن الألماني يوقف خلية متطرفة خططت لإعتداءات إرهابية

أوقف الأمن الألماني 12 شخصا على ذمة التحقيق في نشاط مجموعة تنتمي إلى اليمين المتطرف، كانت تحرض على اعتداءات تطال سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين.

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا، أن التحقيق يشتبه بقيام أربعة بين الموقوفين بتشكيل "منظمة يمينية متطرفة ذات طابع إرهابي" بينما أقر البقية بأنهم كانوا مستعدين لتوفير دعم "مالي" أو "مساعدة من أجل حيازة أسلحة".

وقالت النيابة العامة في مدينة كارلسروه، إن المجموعة التي تشكلت في سبتمبر الماضي، كانت تهدف إلى "تقويض نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا"، وسعت بشكل خاص "لاستهداف مسؤولين سياسيين، وطالبي لجوء، ومسلمين".

وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق عن مداهمات في 13 مكانا موزعين على خمس ولايات، بينها بافاريا وشمال الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا.

وجرى تحديد خمسة مشبوهين، بالإضافة إلى ثمانية أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم للخمسة.

ويبرز بين المشتبه بهم وجميعهم من الجنسية الألمانية، شرطي في شمال الراين وستفاليا، حسب متحدث باسم الداخلية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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