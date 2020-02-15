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|رقم الخبر: 276021
|تاريخ النشر: شباط 15, 2020
|الوقت: 10:55
|الاقسام: دوليات
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وقفة تضامنية لنشطاء إيطاليين مع معتقلي الرأي في البحرين
تضامن نشطاء في العاصمة الايطالية روما، الجمعة، مع الذكرى التاسعة للحراك الشعبي السلمي في البحرين ولتجديد المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين لا سيما المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب.
واعلن المشاركون تضامنهم مع الرموز القادة والمعتقلين السياسيين والحقوقيين في الذكرى السنوية التاسعة للحراك الديمقراطي في البحرين.
وطالبوا بالافراج الفوري عن "حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين ونبيل رجب وعبد الهادي الخواجه" بالاضافة الى كافة المعتقلين السياسيين والحقوقين في البحرين.
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