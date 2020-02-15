وقفة تضامنية لنشطاء إيطاليين مع معتقلي الرأي في البحرين تضامن نشطاء في العاصمة الايطالية روما، الجمعة، مع الذكرى التاسعة للحراك الشعبي السلمي في البحرين ولتجديد المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين لا سيما المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب.