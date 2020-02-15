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|رقم الخبر: 276018
|تاريخ النشر: شباط 15, 2020
|الوقت: 10:04
|الاقسام: محليات
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تزامناً مع الذكرى المباركة لولادة السيدة فاطمة الزهراء(سلام الله عليها)
قائد الثورة يستقبل حشداً من الشعراء وقراء مدائح أهل البيت(عليهم السلام)
تزامناً مع الذكرى المباركة لولادة الصدّيقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إستقبل قائد قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم السبت حشداً من الشعراء وقراء مدائح أهل البيت عليهم السلام.
وقد تعطرت أجواء حسينية الإمام الخميني (رض) بذكر مدائح ومناقب بضعة الرسول الأكرم، من قبل عدد من قراء مدائح أهل البيت عليهم السلام.
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