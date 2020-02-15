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رقم الخبر: 276017 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 10:06 الاقسام: رياضة  
تراكتور سازي تبريز في مركز الوصافة مؤقتا بفوزه على سايبا
الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم ..

تراكتور سازي تبريز في مركز الوصافة مؤقتا بفوزه على سايبا

تقدم فريق تراكتور سازي تبريز الى مركز الوصافة مؤقتا في الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم بفوزه على فريق سايبا 3-1.

وفي هذه المباراة التي جرت عصر الجمعة في تبريز ضمن المرحلة 20 من الدوري الايراني الممتاز، تقدم سايبا بهدف سجله محمد رضا سليماني من ركلة جزاء في الدقيقة 7 من المباراة.

الا ان تراكتور استلم زمام المبادرة وشن هجمات خطيرة اثمرت عن 3 اهداف متتالية في الدقائق 17 و 18 و 28 من قبل اشكان دجاكة واحسان حاج صفي ورضا اسدي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تراكتور سازي الى 37 نقطة في المركز الثاني مؤقتا فيما تجمد رصيد سايبا عند 19 نقطة في المركز 11 .

واسفرت المباريات الاخرى التي جرت الجمعة ايضا عن فوز فولاد خوزستان على مضيفه بيكان 2-1 وكذلك فوز كل كهر سيرجان على مضيفه صنعت نفت ابادان 2-1 وشاهين شهرداري بوشهر على ضيفه ماشين سازي تبريز 3-1 فيما تعادل نساجي مازندران مع ضيفه بارس جنوبي جم دون اهداف.

ويتصدر برسبوليس الدوري الايراني الممتاز برصيد 41 نقطة (19 مباراة) يليه تراكتور برصيد 37 نقطة (20 مباراة) ومن ثم سباهان اصفهان وله 36 نقطة (19 مباراة) واستقلال طهران وفي جعبته 33 نقطة (18 مباراة).

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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