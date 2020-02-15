تأهلّت الفرق الثلاث للکرة الطائرة الشاطئية الإيرانية من مرحلة المجموعات إلى الدور ثمن النهائي لبطولة أسیا.

في المجموعة الرابعة من دور المجموعات، وقع الفریق المكون من الثنائي جواد فیروزپور و علیرضا آقاجانی بجانب منتخبات أسترالیا2و نیوزیلندا1 و تایوان3.

وتأهل هذا الفریق إلى دور الثمن النهائي بعد فوزه على نيوزيلندا و تایوان وخسارة أمام أستراليا.

وفي المجموعة السابعة، تأهل الفریق المكون من الثنائي بهمن سالمی و آرش وکیلی إلی دور الثمن النهائي بعد فوزه علی تایلندا2 و کازاخستان 3 و خسارة أمام نیوزیلندا2 .

كما فاز عبدالرحمن رؤوفي - حامد ميرزا على جميع فرق هونغ کونغ وماليزيا وأستراليا1 - في المجموعة الثامنة و حجز مقعده في دور الثمانية من بطولة تایلند الآسیویة.

وبدأت يوم الخمیس فعاليات بطولة تایلند الآسیویة للكرة الطائرة "الشاطئية" بمشاركة منتخبات من 8 دول آسیویة وتستمر حتى 17 شباط/ فبرایر الجاري.