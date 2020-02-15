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رقم الخبر: 276015 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 09:50 الاقسام: رياضة  
الفرق الإیرانیة للکرة الطائرة الشاطئية تتأهل إلى الدور ثمن النهائي
في بطولة آسيا ..

الفرق الإیرانیة للکرة الطائرة الشاطئية تتأهل إلى الدور ثمن النهائي

تأهلّت الفرق الثلاث للکرة الطائرة الشاطئية الإيرانية من مرحلة المجموعات إلى الدور ثمن النهائي لبطولة أسیا.

في المجموعة الرابعة من دور المجموعات، وقع الفریق المكون من الثنائي جواد فیروزپور و علیرضا آقاجانی بجانب منتخبات أسترالیا2و نیوزیلندا1 و تایوان3.

وتأهل هذا الفریق إلى دور الثمن النهائي بعد فوزه على نيوزيلندا و تایوان وخسارة أمام أستراليا.

وفي المجموعة السابعة، تأهل الفریق المكون من الثنائي بهمن سالمی و آرش وکیلی إلی دور الثمن النهائي بعد فوزه علی تایلندا2 و کازاخستان 3 و خسارة أمام نیوزیلندا2 .

كما فاز عبدالرحمن رؤوفي - حامد ميرزا على جميع فرق هونغ کونغ وماليزيا وأستراليا1 - في المجموعة الثامنة و حجز مقعده في دور الثمانية من بطولة تایلند الآسیویة.

وبدأت يوم الخمیس فعاليات بطولة تایلند الآسیویة للكرة الطائرة "الشاطئية" بمشاركة منتخبات من 8 دول آسیویة وتستمر حتى 17 شباط/ فبرایر الجاري.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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