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رقم الخبر: 276014 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 09:59 الاقسام: عربيات  
حفتر يرفض قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في ليبيا

حفتر يرفض قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، رفضه لقرار مجلس الأمن بوقف دائم لإطلاق النار بالبلاد.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها عدة قنوات محلية، يوم أمس، تعد أول رد من جانب حفتر على تبني مجلس الأمن قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقال حفتر إنه "لا رجوع عن بلوغ الهدف، ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس".

وأضاف أن قواته "أصبحت اليوم على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من السيطرة عليها".

ويوم الأربعاء، صادق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وبمبادرة تركية ـ روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، الذين ينازعان على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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