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رقم الخبر: 276013 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 10:01 الاقسام: محليات  
ایران تعتبر التواجد الكثيف للقوات الأمريكية عاملاً لانعدام الأمن في المنطقة

ایران تعتبر التواجد الكثيف للقوات الأمريكية عاملاً لانعدام الأمن في المنطقة

اعتبر مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي مزاعم المسؤولين الامريكيين حول ارسال ايران اسلحة الى اليمن بانها استمرار لحرب بث الاكاذيب من قبل اميركا ضد ايران، معتبراً التواجد الكثيف للقوات الامريكية في المنطقة عاملا لانعدام الامن فيها.

وزعمت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته في وقت متأخر الخميس، أن إيران هي المسؤولة عن مهاجمة المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر الماضي، وعن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبرت البعثة الإيرانية لدي الامم المتحدة في بيان اصدرته مساء الجمعة البيان الأمريكي الصادر يوم 13 شباط/ فبراير كذبة جديدة ضد إيران قائلة: بعد ساعات من الهجوم على المنشات النفطية السعودية في 14 سبتامبر الماضي، حملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية ذلك دون سبب، بينما فشلت حتى الآن في تقديم اي ادلة على هذه المزاعم.
واضاف البيان: تلجأ الولايات المتحدة إلى أي ذريعة لإثبات ادعاءاتها، واخرها الاستشهاد بتقرير صادر عن خبراء مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن مؤكدا انه لا يوجد في هذا التقرير ما يثبت المزاعم الأمريكية التي رفضتها إيران بالفعل.
واوضح البيان: أن العوامل الرئيسية المساهمة في عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الخليج الفارسي هي نشر الولايات المتحدة أعداد كبيرة من القوات والمعدات العسكرية في المنطقة والمغامرة فيها وارسال الأسلحة الأمريكية المتطورة لحلفاء ها في الشرق الاوسط بشكل غير مسبوق.
وقال البيان انه بدلا من اتهام الآخرين، يتعين على الولايات المتحدة وضع حد لجميع سياساتها المثيرة للخلافات والتفرقة وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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