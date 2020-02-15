وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ الامني الجمعة، تباحث الجانبان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان ظريف قد التقى ايضا على هامش المؤتمر، وزراء خارجية؛ الصين "وانغ يي" وسلطنة عمان "يوسف بن علوي" والتشيك "بيتر شيتشك".

وقبل ذلك التقى ظريف مع مجموعة الأزمات الدولية واجرى معها جولة من المباحثات .

كما التقى وزير الخارجية الايراني قبل بدء المؤتمر وزيري خارجية فنلندا بيكا اولافي هافيستو والفاتيكان بيترو بارولين.