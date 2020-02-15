  • السبت ٢٠ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • السبت , فبراير 15, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276010 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 10:05 الاقسام: محليات  
لقاء بين وزيري الخارجية الايراني والكرواتي على هامش مؤتمر ميونيخ

لقاء بين وزيري الخارجية الايراني والكرواتي على هامش مؤتمر ميونيخ

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره الكرواتي جرليك رادمان في ميونيخ.

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ الامني الجمعة، تباحث الجانبان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان ظريف قد التقى ايضا على هامش المؤتمر، وزراء خارجية؛ الصين "وانغ يي" وسلطنة عمان "يوسف بن علوي" والتشيك "بيتر شيتشك".

وقبل ذلك التقى ظريف مع مجموعة الأزمات الدولية واجرى معها جولة من المباحثات .

كما التقى وزير الخارجية الايراني قبل بدء المؤتمر وزيري خارجية فنلندا بيكا اولافي هافيستو والفاتيكان بيترو بارولين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1845 sec