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رقم الخبر: 276008 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 09:33 الاقسام: عربيات  
الكعبي: آن الأوان لبدء العد التنازلي لطرد المحتل الأميركي

الكعبي: آن الأوان لبدء العد التنازلي لطرد المحتل الأميركي

اكد الامين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ اكرم الكعبي انه بعد استشهاد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري، انتقلت المقاومة من حالة الدفاع الى حالة الهجوم، معتبرا ان الاوان قد آن لبدء العد التنازلي لطرد المحتل الاميركي.

قال الكعبي في كلمة له بالمؤتمر الدولي الرابع لشهداء المقاومة المنعقد بطهران الجمعة: "لدينا الحق الشرعي للرد على الاحتلال ولن نتراجع عن نهج المقاومة".

واضاف : "الطائرات الاميركية تخترق السيادة العراقية يوميا" مؤكدا انه آن الاوان لنبدأ العد التنازلي بطرد المحتل الذي اقرها البرلمان العراقي.

وقال الكعبي: "اكملنا الجهوزية الدفاعية وسنبدأ حرب الاستنزاف ضد المحتل"، مشددا على ان طريق مطار بغداد سيكون طريق الجحيم للقوات الاميركية.

وتابع: انه "بعد اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني انتقلت المقاومة من حالة الدفاع الى حالة الهجوم"، مشيرا الى ان الرد على استهداف قادة المقاومة سيأتي من جميع أنحاء امبراطورية المقاومة.

وفي نهاية الكلمة نوه الكعبي الى القضية الفلسطينية واصفا "صفقة ترامب" بأنها جسدت السرقة الوقحة لتاريخ وماض وترمي لتدمير الأمة الاسلامية.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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