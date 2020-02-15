  • السبت ٢٠ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • السبت , فبراير 15, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276006 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 09:01 الاقسام: عربيات  
الدفاعات الیمنیة تسقط طائرة حربية للتحالف السعودي

الدفاعات الیمنیة تسقط طائرة حربية للتحالف السعودي

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية السبت طائرة حربية من نوع تورنيدو وهي تنفذ أعمالاً عدائيةً في سماء محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في القوة الصاروخية عن إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة لقوى العدوان السعودس وهي تنفذ مهاما عدائية في سماء محافظة الجوف.
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة التورنيدو بصاروخ أرض جو متطور بتقنية حديثة.
وأكد العميد سريع: أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو ان يحسب الف حساب لذلك.
وطائرة تورنيدو Tornado هي طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة وهي من إنتاج أوروبي مشترك.
وقد اشترت القوات الجوية السعودية 72 من طائرات التورنيدو IDS  و 48 من طائرات التورنيدو ADV. وتم تطويرها لتكون قادرة على حمل القنابل الذكية والعنقودية والأسلحة البيوليجية مثل الأسلحة الحرارية التي تترك أثر يمتد إلى 100 عام وعدد 2 قنبلة نووية والصواريخ المضادة للأشعة والعديد من القنابل التقليدية.
 ويبلغ سعرها أكثر من 24 مليون دولار، ما يعني أن عملية اسقاطها أنجاز كبير يضاف إلى رصيد الدفاعات الجوية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المسيرة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0671 sec