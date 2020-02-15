وأفاد مصدر عسكري في القوة الصاروخية عن إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة لقوى العدوان السعودس وهي تنفذ مهاما عدائية في سماء محافظة الجوف.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة التورنيدو بصاروخ أرض جو متطور بتقنية حديثة.

وأكد العميد سريع: أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو ان يحسب الف حساب لذلك.

وطائرة تورنيدو Tornado هي طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة وهي من إنتاج أوروبي مشترك.

وقد اشترت القوات الجوية السعودية 72 من طائرات التورنيدو IDS و 48 من طائرات التورنيدو ADV. وتم تطويرها لتكون قادرة على حمل القنابل الذكية والعنقودية والأسلحة البيوليجية مثل الأسلحة الحرارية التي تترك أثر يمتد إلى 100 عام وعدد 2 قنبلة نووية والصواريخ المضادة للأشعة والعديد من القنابل التقليدية.

ويبلغ سعرها أكثر من 24 مليون دولار، ما يعني أن عملية اسقاطها أنجاز كبير يضاف إلى رصيد الدفاعات الجوية.