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رقم الخبر: 276005 تاريخ النشر: شباط 15, 2020 الوقت: 08:58 الاقسام: محليات  
ايران تفند مزاعم أميركا حول إرسال ايران أسلحة إلى اليمن

ايران تفند مزاعم أميركا حول إرسال ايران أسلحة إلى اليمن

فنّد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي" مزاعم المسؤولين الاميركيين حول ارسال ايران اسلحة الى اليمن، واصفا هذه التصريحات بانها استمرار لحرب بث الاكاذيب من قبل اميركا ضد ايران.

وتعليقا على تصريحات المسؤولين الاميركيين حول توقيف شحنة اسلحة مرسلة الى اليمن ومزاعم ارتباط ذلك بالجمهورية الاسلامية الايرانية ، كتب تخت روانجي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: ان حرب بث الاكاذيب من قبل اميركا ضد ايران مازالت مستمرة.
واضاف: انه ما عدا المزاعم الفارغة المبنية على توقيف شحنة اسلحة ايرانية الى اليمن، تقوم الولايات المتحدة باستغلال تقرير منظمة الامم المتحدة للقول بان ايران هي المسؤولة عن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.
وتابع مندوب ايران في المتحدة: في الواقع، ان هذا التقرير لا يتضمن اي اشارة الى مسؤولية ايران.

 
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