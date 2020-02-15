ونقل موقع ميدل ايست في تقرير له هذا الخبر اليوم الجمعة واضاف أن واشنطن اقترحت هذه الخطة ردًا على قرار البرلمان العراقي الصادر في يناير.

واقر البرلمان العراقي بعد جريمة اميركا في اغتيال القائد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في عدوان جوي قرب مطاربغداد مشروع قانون اخراج القوات الاميركية من البلاد .

ووفقًا للتقرير ، عبر الجانب الأمريكي عن استعداده للتشاور حول "مبدأ" قضية الانسحاب خلال اجتماع سري للغاية مع المسؤولين العراقيين الأسبوع الماضي.

وقال ممثل عسكري أمريكي للعراقيين الحاضرين في الاجتماع إن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المناطق القريبة من المناطق الشيعية مثل قاعدة بلد الجوية ، شمال بغداد.

وطبقا لتقرير ميدل ايست اي فان الجانب الاميركي ابلغ العراقيين بإن واشنطن ربما تفكر حتى في تقليص وجودها في بغداد .

وقال مسؤول عسكري أمريكي لنظرائه العراقيين "نحن مستعدون لمغادرة بعض المناطق الشيعية ، مثل قاعدة بلد". و"قد نحد من وجودنا في بغداد كذلك."

في الاجتماع ، أشار المسؤولون العراقيون إلى أن واشنطن تخطط للحد من وجودها في العاصمة العراقية من خلال الحفاظ على قوات لحماية سفارتها ومطارها.

ومع ذلك ، استبعد الجانب الأمريكي تماما مغادرة قواته أكبر قاعدة جوية في العراق المتمثلة بعين الأسد.