أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية "عباس علي كدخدائي" انه خلال اجتماع المجلس الذي عقد الاربعاء تمت الموافقة على اجراء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية يوم 17 نيسان / ابريل القادم.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب كدخدائي اليوم الجمعة: انه خلال اجتماع مجلس صيانة الدستور الذي عقد يوم الاربعاء، تمت الموافقة على مقترح وزارة الداخلية بتعيين يوم 29 فروردين 1399 ه.ق (17 نيسان /ابريل 2020) لاجراء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي.

يذكر ان انتخابات الدورة 11 لمجلس الشورى الاسلامي ستجري يوم الجمعة القادمة 21 شباط /فبراير وتجري بالتزامن معها الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة.

وكانت الدعاية الانتخابية قد بدات بعد منتصف ليلة الاربعاء -الخميس وتستمرر لغاية 24 ساعة قبل انطلاق العملية الانتخابية.