نظمت نساء العاصمة صنعاء، الخميس، في جامع الشعب فعالية مركزية في اليوم العالمي للمرأة المسلمة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.

إغارة على مواقع للمرتزقة في تعز

ورفعت المشاركات اللافتات المؤكدة على ضرورة الاقتداء بسيدة نساء العالمين عليها السلام لما اتسمت به من قيم وأخلاق إيمانية عظيمة عكست مدى ما تحمله من وعي وبصيرة جعلت منها نموذجا ناجحا للمرأة المسلمة العفيفة.

وأكدت المشاركات أن ما تتعرض له نساء اليمن من قتل وتشريد من قبل العدوان الأمريكي السعودي يكشف بجلاء زيف وكذب وخداع من يدعون الدفاع عن حقوق المرأة، وأن هذه العناوين ليست إلا شعارات يخفون ورائها مشاريع التدمير والخراب لقيم وأخلاق وثقافة الأمة الإسلامية.

وأشادت المشاركات بالإنجازات النوعية التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في نهم ومأرب والجوف، مؤكدات استعدادهن لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض ودحر الاحتلال واستعادة كل شبر في أرض الوطن.

ودعت المشاركات حرائر اليمن إلى استلهام الدروس والعبر من سيرة الزهراء عليها السلام وما قدمت من أعمال خدمة الدين ولمقارعة المشركين.

ميدانياً نفذ الجيش واللجان الشعبية، الخميس، عملية إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري عن تنفيذ عملية إغارة على مواقع للمرتزقة شرق صبر، مؤكدًا وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وكانت وحدة الهندسة للجيش واللجان قد نفذت كمينا محكما الأحد الماضي في جبهة الضباب بذات المحافظة ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة.