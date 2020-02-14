قال موقع قناة 12 الإسرائيلية إن "المغرب يغلي في أعقاب صفقة جديدة للمملكة مع "إسرائيل" وليس أي دولة أخرى"، ولم تكتف المملكة "بـ شراء طائرات من دون طيار بل اشترت كذلك 70 حافلة ركاب مستعملة وقديمة عمرها عشر سنوات أو أكثر".

واشترى المغرب 70 حافلة من "إسرائيل" لكن المستورد الإيطالي تراجع في اللحظة الأخيرة بسبب مستوى التلوث الصادر عن الحافلات، وخلافاً للإيطاليين تمّ تحويل الصفقة وتنفيذها ليس في إيطاليا وإنما في المغرب، حسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية.

واعترض المغربيون على الصفقة إثر الإعلان عنها، وبرزت انتقادات كثيرة لشراء الحافلات المستهلكة من "إسرائيل"، ومن غير الواضح إذا كانت صفقة الحافلات ستنفذ، حيث ادّعى حزب العدالة والانفتاح المغربي أن الصفقة لم تنفذ أبداً، ولا يوجد أساساً للتقرير.