  • الجمعة ١٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275995 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 18:19 الاقسام: عربيات  
صفقة الأتوبيسات بين المغرب والكيان الصهيوني تثير احتجاجات واسعة

صفقة الأتوبيسات بين المغرب والكيان الصهيوني تثير احتجاجات واسعة

قال موقع قناة 12 الإسرائيلية إن "المغرب يغلي في أعقاب صفقة جديدة للمملكة مع "إسرائيل" وليس أي دولة أخرى"، ولم تكتف المملكة "بـ شراء طائرات من دون طيار بل اشترت كذلك 70 حافلة ركاب مستعملة وقديمة عمرها عشر سنوات أو أكثر".

واشترى المغرب 70 حافلة من "إسرائيل" لكن المستورد الإيطالي تراجع في اللحظة الأخيرة بسبب مستوى التلوث الصادر عن الحافلات، وخلافاً للإيطاليين تمّ تحويل الصفقة وتنفيذها ليس في إيطاليا وإنما في المغرب، حسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية.

واعترض المغربيون على الصفقة إثر الإعلان عنها، وبرزت انتقادات كثيرة لشراء الحافلات المستهلكة من "إسرائيل"، ومن غير الواضح إذا كانت صفقة الحافلات ستنفذ، حيث ادّعى حزب العدالة والانفتاح المغربي أن الصفقة لم تنفذ أبداً، ولا يوجد أساساً للتقرير.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0634 sec