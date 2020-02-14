خرج البحرينيون بتظاهرات ليلة الخميس في العاصمة المنامة وفي عدد من مناطق البلاد، إحياء للذكرى التاسعة لانطلاق الحراك البحريني.

آية الله الشيخ عيسى قاسم أكّد في كلمة له في ذكرى انطلاق الحراك على أن هدف الانتفاضة البحرينية هو استرجاع الحقوق المسلوبة للشعب البحريني. وردد المشاركون في التظاهرات هتافات تؤكّد استمرار الحراك حتى تحقيق النصر.

وبحسب مصادر محلية فإن الأمن البحريني أطلق الغاز المسيل للدموع في الأحياء السكنية في منطقة السنابس، وهشموا زجاج السيارات في سلسلة إجراءات لقمع التظاهرات.

كما عبّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقفهم الداعمة للانتفاضة البحرينية، وواصلوا التغريد على وسمي #على_طريق_النصر و #عين_الشهيد .

كما نظمت "حركة حق" وقفة تضامنية مع الحراك البحريني السلمي في العاصمة الألمانية برلين، وعدد من المدن الغربية.

وكانت انطلاقة الاحتجاجات من دوار اللؤلؤة الذي هدمته السلطات البحرينية لاحقاً، وانطلقت الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011، للمطالبة باصلاحات سياسية. ومنذ بداية الحراك السلمي، لاحقت السلطات البحرينية نُشطاء وحقوقيين وأسقطت جنسيات الكثير منهم وحرمتهم من حقوقهم المدنية والسياسيةـ بالإضافة إلى حملات اعتقال واسعة، واخفاء قسري لكثير من المعتقلين.