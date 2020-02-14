قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة: إن وفداً من قادة اليهود الأمريكيين، زار السعودية سراً هذا الأسبوع.

وبحسب القناة "11" العبرية، فإن القادة اليهود، سيطلعون نتنياهو قريباً على نتائج الزيارة، التي كان مخططاً لها قبل عدة أشهر.

ووفقاً للقناة، فقد طلبت السعودية إبقاء موضوع الزيارة سرياً.

وأشارت القناة العبرية إلى أن القادة اليهود تلقوا رسالة من السعودية عقب الزيارة، مفادها: "مهتمون بسد الفجوات مع (إسرائيل)" على حد وصفها.

وكانت ما يسمى برابطة العالم الإسلامي، ممثلة بأمينها العام، محمد بن عبدالكريم العيسى، قد وجهت دعوة لوفد يهودي بزيارة السعودية، معلنا أن موعد الزيارة سيكون في يناير 2020، وزار العيسى الشهر الماضي معسكر "أوشفيتز" أو معسكر "الهولوكوست" في بولندا وأدى الصلاة لأرواح اليهود الذين قتلوا فيه.

يأتي ذلك في سياق خطوات التطبيع للأنظمة الخليجية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة والمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة.