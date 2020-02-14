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رقم الخبر: 275989 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 17:18 الاقسام: عربيات  
لأول مرة منذ 4 عقود.. وفد يهودي أمريكي يزور السعودية سراً

لأول مرة منذ 4 عقود.. وفد يهودي أمريكي يزور السعودية سراً

قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة: إن وفداً من قادة اليهود الأمريكيين، زار السعودية سراً هذا الأسبوع.

وبحسب القناة "11" العبرية، فإن القادة اليهود، سيطلعون نتنياهو قريباً على نتائج الزيارة، التي كان مخططاً لها قبل عدة أشهر.

ووفقاً للقناة، فقد طلبت السعودية إبقاء موضوع الزيارة سرياً.

وأشارت القناة العبرية إلى أن القادة اليهود تلقوا رسالة من السعودية عقب الزيارة، مفادها: "مهتمون بسد الفجوات مع (إسرائيل)" على حد وصفها.

وكانت ما يسمى برابطة العالم الإسلامي، ممثلة بأمينها العام، محمد بن عبدالكريم العيسى، قد وجهت دعوة لوفد يهودي بزيارة السعودية، معلنا أن موعد الزيارة سيكون في يناير 2020، وزار العيسى الشهر الماضي معسكر "أوشفيتز" أو معسكر "الهولوكوست" في بولندا وأدى الصلاة لأرواح اليهود الذين قتلوا فيه.

يأتي ذلك في سياق خطوات التطبيع للأنظمة الخليجية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة والمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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