دارت اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من تصريحات مسؤولين أمريكيين عن حدوث انفراجة في الأيام الماضية في محادثات سلام تهدف لإنهاء الصراع القائم منذ 18 عاما.

وعلى الرغم من استمرار مفاوضات الطرفين المتناحرين في العاصمة القطرية الدوحة تحدثت كل من طالبان والقوات الحكومية عن اشتباكات على الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قائدا كبيرا بطالبان لقي مصرعه في ضربة جوية بإقليم بلخ بشمال البلاد مساء يوم الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان أسفرت ضربة جوية موجهة نفذتها القوات الجوية الأفغانية عن مقتل مولوي سردار محمد، أحد الأعضاء البارزين في اللجنة العسكرية بطالبان وثمانية آخرين. ولم تؤكد طالبان النبأ.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة قتلوا ستة جنود أفغان منهم ضابطان، في هجوم على نقطة تفتيش في إقليم قندوز بشمال البلاد.

من جانب آخر لقي خمسة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار داخل مدرسة في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان،، وقالت وزارة الداخلية الأفغانية أمس الجمعة: إن الحادث وقع ليل الخميس في منطقة "داشتي أرشي" حيث تم وضع متفجرات داخل مدرسة، مضيفة أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة. يأتي ذلك وسط الجهود الأمريكية لإبرام اتفاق مع حركة طالبان. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن أن واشنطن وطالبان اتفقا على خفض أعمال العنف لمدة سبعة أيام قبيل توقيع اتفاق سلام.