أعلن مسؤولون في إندونيسيا اليوم الجمعة أن فرق البحث عثرت على جثامين 12 جنديًا كانت قد تحطمت مروحيتهم منذ 8 أشهر في إقليم "بابوا" الواقع شرقي البلاد، حيث تنشط أعمال المتمردين الإنفصاليين، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن لا يزال التحقيق جاريًا في أسباب سقوط المروحية روسية الصنع من طراز "مي-17" من على ارتفاع 3.800 متر فوق سطح البحر.

وقال ضابط الإعلام في القيادة العسكرية في سيندراواسي، المقدم داكس سينتوري إنه تم التعرف على جثامين 9 أشخاص من خلال زيهم العسكري.

من جانبه، أوضح القائد العسكري المحلي بنسار سيانيبار، الذي يقود عملية البحث عن جثامين الجنود، أن ظروف الطقس السيء أعاقت حركة استرداد الجثامين بواسطة الحبال، مشيرا إلى أن عملية انتشال الجثث ستستمر حتى صباح غد السبت.

يذكر أن الاتصال بالمروحية انقطع بعد إقلاعها بخمس دقائق من منطقة "أوسكيبيل" عاصمة مقاطعة "بيجونونجان بينتانج"، حيث كانت متجهة إلى مدينة "جايابورا" عاصمة الإقليم فى 28 يونيو الماضي.

وتحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية، خلال الأيام القليلة الماضية بالقرب من مدينة ماردان الباكستانية، خلال مهمة تدريبية روتينية، الحادث الذى يعد الثانى فى أقل من أسبوع، وقال متحدث باسم القوات الجوية، في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن قائد الطائرة تمكن من النجاة بحياته قبل سقوطها، مضيفًا "إن القيادة الجوية أمرت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته".

ونوهت الشبكة الباكستانية، إلى أن طائرة من طراز "ميراج" تستخدمها القوات الجوية للتدريب كانت قد تحطمت بالقرب من مدينة بمقاطعة "جهنك" في ولاية البنجاب، يوم الجمعة الماضي خلال مهمة تدريبية روتينية ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.

فيما لقى طياران مصرعهما من جراء حادث تحطم طائرة تدريب بالقرب من قاعدة جوية باكستانية تعرف باسم "إم إم علم" فى مقاطعة ميانوالى بولاية البنجاب خلال الشهر الماضى فى مهمة تدريبية تشغيلية روتينية.