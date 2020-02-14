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رقم الخبر: 275985 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 16:40 الاقسام: الوسائط المتعددة  
وصية الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني

وصية الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني

تلا قائد قوة القدس في الحرس الثوري العميد اسماعيل قآاني، وصية الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. جاء ذلك خلال مراسم ذكرى أربعين يوماً على استشهاد الشهيدان سليماني والمهندس و رفاقهم الشهداء في طهران.
وصية الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني
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