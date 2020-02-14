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|رقم الخبر: 275985
|تاريخ النشر: شباط 14, 2020
|الوقت: 16:40
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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وصية الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني
تلا قائد قوة القدس في الحرس الثوري العميد اسماعيل قآاني، وصية الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. جاء ذلك خلال مراسم ذكرى أربعين يوماً على استشهاد الشهيدان سليماني والمهندس و رفاقهم الشهداء في طهران.
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