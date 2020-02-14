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رقم الخبر: 275984 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 16:10 الاقسام: عربيات  
مسيرة الإستذكار والإستنكار بالنجف الأشرف إحياء لذكرى سليماني والمهندس

مسيرة الإستذكار والإستنكار بالنجف الأشرف إحياء لذكرى سليماني والمهندس

شهدت مدينة النجف الاشرف اليوم مسيرة الاستذكار والاستنكار ، بمناسبة مرور اربعين يوماً على استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما.
وشهدت المسيرة حضورا رسمياً وجماهيريا كبيرا حيث توافدت حشود المعزين على مزار الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه.
وشارك في المسيرةِ اللواء علي الاكبر، وحركة انصار الله، وفصائل الحشد، وسرايا انصار العقيدة، ولواء المنتظر، وقيادات من الحشد الشعبي والشخصيات السياسية والاجتماعية العراقية.
وأشاد المشاركون بتضحيات الشهداء القادة ودور المرجعية والولاية في تحطيمِ آمال امريكا والكيان الصهيوني الاسرائيلي في المنطقة. ورددوا شعارات الموت لامريكا واسرائيل، مؤكدين على وحدة المقاومة في العراق ولبنان وايران وفي كل مكان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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