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رقم الخبر: 275983 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 16:07 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح مصنع لإنتاج سبائك الذهب شمال شرق البلاد

إفتتاح مصنع لإنتاج سبائك الذهب شمال شرق البلاد

تم افتتاح مصنع لإنتاج سبائك الذهب في مدينة "بردسكن" بمحافظة خراسان الرضوية الواقعة في شمال شرق ايران يوم الأربعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة والمعادن.

وشيّد المصنع بإستثمارات بلغت 2ر1 تريليون ريال ويوفر 180 فرصة عمل مباشرة (رسمياً الدولار = 42 ألف ريال).

من جهة ثانية، أجرى وزير التجارة والصناعة الايراني، رضا رحماني، زيارة تفقدية لوحدة انتاج النسيج في "بردسكن"، مؤكداً ان 90 بالمئة من احتياجات ايران من الملابس تنتج في الداخل، لافتاً الى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في بعض الجوانب المتعلقة بالأقمشة.

 

 
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