وشيّد المصنع بإستثمارات بلغت 2ر1 تريليون ريال ويوفر 180 فرصة عمل مباشرة (رسمياً الدولار = 42 ألف ريال).

من جهة ثانية، أجرى وزير التجارة والصناعة الايراني، رضا رحماني، زيارة تفقدية لوحدة انتاج النسيج في "بردسكن"، مؤكداً ان 90 بالمئة من احتياجات ايران من الملابس تنتج في الداخل، لافتاً الى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في بعض الجوانب المتعلقة بالأقمشة.