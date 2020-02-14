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رقم الخبر: 275979 تاريخ النشر: شباط 14, 2020 الوقت: 16:00 الاقسام: محليات  
خطيب جمعة طهران: "صفقة القرن" أشعلت ثورات جدیدة في العالم الإسلامي

خطيب جمعة طهران: "صفقة القرن" أشعلت ثورات جدیدة في العالم الإسلامي

قال خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام "كاظم صدّيقي" ان خطة صفقة القرن أشعلت موجا جدید من الانتفاضة الشعبیة و الثورات الجدیدة في العالم الإسلامي.
وقال حجة الاسلام صدّيقي في خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بطهران، أن هدف الأمریکان المشؤوم لن يتحقق لتمریر خطة "صفقة القرن".
و نوّه الشیخ صدیقي أنصفقة القرن فضیحة لرئیس الأمیرکي دونالد ترامب واصفا اياه عارا علی الإدارة الأمریکیة التي تهدي بیوت الشعب الفلسطیني و ممتلکاتهم وبلدهم إلی الکیان الصهیوني وتسمّیها صفقة القرن بینما هي صفقة فاشلة.
وأشاد خطيب جمعة طهران بالمشاركة الشعبية الملحمية في مسيرات الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية وقال: ان الشعب قبل انتصار الثورة لم يكن يحسب له حساب، ولذلك قام بالثورة، حيث يشارك كل عام في مسيرات 11 شباط/فبراير بشكل حماسي أكثر فأكثر.
ولفت صديقي إلی اقتراب موعد الانتخابات التشریعیة المزمّع إجراءها 21 شباط /فبراير مؤكدا انه يجب ان يكون مجلس الشوری الإسلامي على مستوى الشعب ومستوى دماء الشهيد الفریق قاسم سليماني، فلا ينبغي ان يصوت الشعب لشخص منبهر بالاجنبي.
و أشار حجة الاسلام صدّيقي أیضا إلی جوانب من حیاة السیدة فاطمة الزهراء علیها السلام واصفا إیاها قدوة ونموذجًا يحتذى به للرجال و النساء.
 
 
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