أظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية، إصدار 5212 رخصة صناعية منذ 21 مارس/ آذار 2019 حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأشارت البيانات الى أن حجم الاستثمارات بالرخص الصناعية المذكورة يبلغ 43ر445 تريليون دولار، ومن المستهدف توفيرها 81244 فرصة عمل.

وكانت وزارة الصناعة الايرانية قد أصدرت في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2019، واقع 6262 رخصة باستثمارات 18ر622 تريليون ريال بتوفير 107600 فرصة عمل.