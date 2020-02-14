سجلت مؤشرات الديون الخارجية الايرانية منحى تراجعياً خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/ مارس 2019)، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وبحسب أحدث التقارير الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي الايراني، فقد بلغ إجمالي حجم الديون الايرانية الخارجية خلال العام الحالي 9 مليارات و53 مليون دولار.

ويضيف هذا التقرير: ان إجمالي الديون الايرانية الخارجية قصيرة الأجل بلغ خلال العشرة الأولى من العام الحالي ملياراً و505 ملايين دولار، ومجموع الديون المتوسطة وطويلة الأجل 7 مليارات و548 مليون دولار.

وبمقارنة حجم الديون الايرانية الخارجية مع إجمالي الناتج المحلي الايراني لهذا العام، يتضح بأن ايران تقف الى جانب الدول التي سجلت أقل نسبة من الديون الخارجية عالمياً.