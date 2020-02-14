أعلن المدير العام للجمارك الإيرانية، سيد مهدي ميرأشرفي، ان الضغوط القصوى الناجمة عن الحظر الجائر ضد ايران لم تخل بنشاطات البنى التحتية للبلاد؛ مشيراً في السياق الى أن إجمالي الصادرات بلغت 4 أضعاف حجم الاستيراد في البلاد.

وصرح ميرأشرفي، في حفل افتتاح مبنى مكتب الجمارك الجديد بمحافظة كلستان (شمالي البلاد)، انه منذ بداية السنة الايرانية الحالية (بدأت في 21 آذار/ مارس 2019) تم تصدير 115 مليون طن من البضائع المنتجة محلياً إلى أسواق الدول المستهدفة.

وفي المقابل، أشار هذا المسؤول الى استيراد ما يبلغ 28 ميليون طن من البضائع، بما في ذلك 19 مليون طن من المواشي والسلع الغذائية الأساسية والأدوية.

على صعيد آخر، نوه المدير العام للجمارك بأن انضمام ايران الى الاتحاد الأوراسي شكل فرصة مؤاتية لتعزيز صادرات السلع الإيرانية إلى الخارج.

ودخلت إتفاقية انضمام إيران إلى اتحاد أوراسيا الاقتصادي حيز التنفيذ في 27 أكتوبر العام الحالي (5 بهمن من السنة الإيرانية)، وبعد مرور عام على تنفيذها سيتم توفير ظروف التجارة الحرة مع المنطقة.

وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العام 2014 ويضم في عضويته حالياً 5 دول، هي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان. وحصلت مولدوفا على صفة دولة مراقبة في الاتحاد عام 2018.