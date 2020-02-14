أرج كلاه فرنجي هو النصب التاريخي لبيرجند التي أصبحت الآن مكان الحكم في مقاطعة خراسان الجنوبية. يُنسب إلى الأمير حسن خان شيباني، المبنى الذي كان يرجع إلى أمير علام، الذي تبرع به لحاكم بيرجند.

ينتمي هذا المبنى إلى أواخر الزندية وأوائل قاجار والمعروف باسم مختلف، بما في ذلك أرج هاشم الدولة و أرج سركار.

يختلف هذا النصب بشكل عام عن المباني الأخرى في المدينة من حيث التصميم المعماري. فن العمارة هو سداسي وينتهي بلون أبيض فاتح الشكل ومخروطي الشكل في الأعلى.

تم بناؤه على طراز “زيجورات”، ويضم المبنى ستة طوابق. يتميز الطابق الأرضي بأفضل مخطط معماري. يتميز مدخل أرج، الذي تم بناؤه قبل الطابق الأرضي، ببعض الأقواس الجميلة.

طابقان من المبنى كبيران وقابلان للاستخدام، بينما تم تصميم الطوابق الأخرى لتكمل الواجهة الخارجية، وهي مزينة بزخارف معمارية رائعة من الطين والطوب والجير وقذائف الهاون على قبة مساحة هوز. وفقًا للوثائق القديمة، كان الفناء والحديقة أصلاً على طراز “جهارباغ”، وفقدوا في وقت لاحق تصميمهم الأصلي بعد سلسلة من التعديلات.



