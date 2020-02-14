بجانب ضريح شمس التبريزي، أحد الصوفيين المشهورين (584-645 هـ) وتلاميذ الرومي (الشاعر الإيراني الأكثر شهرة)، تم بناء برج أسطواني من قبل الشاه إسماعيل صفوي الذي كان لديه تفاني خاص للشمس.

يعد هذا البرج المجوف أحد المعالم الأثرية الفريدة في هذه المنطقة. هذا النصب يصنف إلى جزءين بسبب شكله.

الجزء السفلي والنهاية من المئذنة الأصغر حجماً من الجزء الأوسط ليس له زخرفة، والجزء الأوسط من المبنى مزخرف في منتصف الطوب بقرن الكبش وجمجمة الحيوانات التي يصطادها الملك (كنصب تذكاري) من القوة ومهاراته في الصيد). درج حلزوني، من مدخل المآذن الموجود في الجزء السفلي منه يؤدي إلى جزء المؤذن يميل نحو اتجاه القبلة.

تم بناء الأساس وحوالي 50 سم من الأجزاء السفلية للمبنى بالحجارة والأجزاء الأخرى تم بناؤها بالطوب. كان هناك ثلاث مآذن حول ضريح شمس، بقي منها حاليًا واحدة فقط وتم تدمير اثنين لاسباب طبيعية. تم إصلاح ضريح شمس التبريزي بالتعاون مع الفريق الإيطالي في عام 1386 هـ.